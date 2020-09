Nach wochenlangem Ringen sind sich die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) bei ihren Tarifverhandlungen einig.

Beide Seiten vereinbarten am Donnerstag moderate Lohn- und Gehaltserhöhungen, teilten beide Tarifpartner am Abend mit. Details sollen am Freitagvormittag bekannt gegeben werden. Beide Seiten hatten sich auf einen Korridor von 0,5 bis 1,5 Prozent mehr Lohn geeinigt.