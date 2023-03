Nun ist es schon fünf Jahre her, dass DS als eigenständige Marke von den Bändern läuft: losgelöst von der französischen Marke Citroën, ehemals im PSA-Konzern verwurzelt, mittlerweile im noch größeren Stellantis-Gebilde verzurrt. Neben den beiden SUVs DS 3 Crossback und DS 7 Crossback sowie der gehobenen Limousine DS 9 macht jetzt als viertes Modell der DS 4 auf sich aufmerksam.

Pfiffig, attraktiv und luxuriös soll ein DS wirken. Ungewöhnlich kommt der DS 4 allemal daher, die hochbeinige Kompakt-Limousine wird sinnvollerweise als Crossover bezeichnet. Dieses Auto zeichnet ein mächtiger Kühlergrill mit Rautenmuster aus, das zudem in den Leuchten und im Innenraum in Szene gesetzt wird. Auffällig sind auch seine fast rechtwinkligen Tagfahrlichter, dazu aparte Kanten sowie Zacken an allen vier Seiten und ein sehr kurzer hinterer Überhang.

Innen

Im Cockpit strahlt detailverliebtes Design aus allen Poren. Je nach Geldbeutel und Geschmack lassen sich innerhalb der Ausstattungen DS 4, DS 4 Cross und DS 4 Performance eigene Akzente setzen – bis hin zu Perlenstickerei, glitzerndem Zierrat, geschmiedetem Karbon oder mückenstichfreiem Nappaleder, das von bayerischen Kühen stammt, die in Höhenlagen weiden.

Auf fein gepolsterten Sitzen mit viel Seitenhalt kann man auf Tour gehen, guten Gewissens im Fond nur mit zwei Erwachsenen, da die mittlere Kopfstütze zu kurz ist. Der Platz dort ist nicht üppig, aber den Kompaktmaßen des Wagens ordentlich angepasst – namentlich in der Höhe. Im Gepäckabteil geht’s mit 430 Liter recht geräumig zu, wobei die Plug-in-Hybrid-Version 40 Liter weniger bietet. Das maximale Ladevolumen beträgt 1240 Liter bis unters Dach. Schade, dass beim Umlegen der Rückenlehnen eine deutliche Stufe entsteht.

Rundumsicht

Bereits im Stand ist das Manko der schicken coupéhaften Karosserie sofort zu erkennen, denn die Sicht nach hinten wird durch die sich verjüngenden Seitenfenster, die breiten Dachsäulen sowie das hoch eingesetzte Heckfenster enorm eingeschränkt. Kein Problem, wenn man eine Rückfahrkamera an Bord hat? Doch, beim Abbiegen nach rechts fehlt die freie Sichtachse, um beispielsweise radfahrende Personen zu erkennen.

Antriebe/Fahreindruck

DS verkauft aktuell jedes zweite Fahrzeug mit elektrisiertem Antriebsstrang. Der grundsätzlich frontgetriebene DS 4 steht neben drei Benzinern und einem Plug-in-Hybriden mit kombiniertem Otto-Elektroantrieb auch mit einem Dieselmotor bereit. Wir sind mit dem 225 PS/165 kW-Plug-in-Hybriden auf Testfahrt über Land gegangen.

Bis Tempo 135 lässt sich der Crossover allein batterieelektrisch fahren, danach springt der Verbrenner an. Mühelos konnten wir 50 Kilometer stromernd hinter uns bringen, was auch der elektrisch angegebenen Reichweite entspricht. Anschließend gewannen wir durch Bremsen und im Schub etwas elektrische Energie hinzu, die vom Motormanagement automatisch zur Unterstützung des Verbrenners eingesetzt wurde. Um nennenswert Strom zu tanken, mussten wir allerdings wieder an die Steckdose.

Die Kraftübertragung geschah per butterweich schaltender Achtstufen-Automatik, und die aktive Fahrwerksabstimmung federte Bodenunebenheiten beeindruckend weg.

Preise

Der DS 4 ist technisch eng verwandt mit dem neuen Opel Astra und wird ebenfalls in Rüsselsheim gebaut. Sein Einstiegspreis beträgt 28.900 Euro, der Selbstzünder kostet mindestens 32.400 Euro, für den Plug-in-Hybriden mit dem Zusatz E-Tense werden mindestens 37.900 Euro fällig.

PLUS UND MINUS

Schickes Design außen und innen, gute Antriebsauswahl, beeindruckendes Fahrwerk. – Eingeschränkte Sicht nach hinten, deutliche Stufe im Kofferraum nach Umlegen der Rückenlehnen.

Autogramm

DS 4 Pure Tech 130

Typ: Crossover; Preis: 28.900 Euro; Länge: 4,40 Meter; Breite: 1,87 Meter; Höhe: 1,47 Meter; Radstand: 2,68 Meter; Leergewicht: 1352 Kilogramm; Zuladung: 568 Kilogramm; Tankinhalt: 52 Liter; Kofferraum: 430 Liter; Sitze: 4+1; Motor: Otto-Dreizylinder; Hubraum: 1199 Kubikzentimeter; max. Leistung: 130 PS/96 kW bei 5500 U/min; maximales Drehmoment: 230 Newtonmeter (Nm) bei 1750 Umdrehungen pro Minute; Getriebe: Achtstufen-Automatik; Spitze: 210 km/h; 0 auf 100 km/h: 9,7 Sekunden; Normverbrauch: 5,9 Liter Super, CO2-Ausstoß: 135 Gramm pro Kilometer.