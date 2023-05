Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den USA beginnt die Bilanzsaison: Am Mittwoch öffnen die Großbanken Goldman Sachs, JP Morgan Chase und Wells Fargo ihre Bücher, Donnerstag folgen die Citigroup und die Bank of America, Freitag