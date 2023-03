Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die bisher größte Flusswärmepumpe in Deutschland ist im Auftrag von MVV Energie an das Mannheimer Großkraftwerk geliefert worden. Sie soll ab Herbst einen guten Teil des Fernwärmenetzes mit grüner Heizenergie versorgen. Auch Speyer profitiert von dem prestigeträchtigen Pilotprojekt.

Wenn sie in etwa einem halben Jahr in Betrieb geht, wird sie die größte ihrer Art in Deutschland sein: Am Großkraftwerk in Mannheim ist am Mittwoch ein weiterer wichtiger