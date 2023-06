Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An der Börse regiert die Sorglosigkeit. Zu diesem Schluss kamen die Wochenresümees gleich mehrerer Finanzinstitute in der vergangenen Woche.

„Die Anleger sind sogar so entspannt wie zuletzt vor Ausbruch der Coronapandemie“, schreibt etwa die LBBW. Und in der Tat haben sich sowohl in den USA als auch im Euroraum die Aktienmärkte