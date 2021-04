Jeder Verbraucher in der EU hat einen Rechtsanspruch auf ein Basiskonto, um damit Zahlungsvorgänge für private Zwecke durchzuführen. Doch dieses Recht droht aus Sicht der Verbraucherorganisation Finanzwende ausgehöhlt zu werden. Banken drehen an der Gebührenschraube.

Wer auf der Straße lebt, aus einem Krisengebiet nach Deutschland geflüchtet ist, Hartz IV bezieht oder kein geregeltes Einkommen hat, kann speziell in Pandemiezeiten ein Basiskonto gut gebrauchen. 761.500 solcher seit fünf Jahren gesetzlich garantierten Bankverbindungen hat es Mitte vorigen Jahres in Deutschland gegeben. „Das ist eine enorme Zahl, die nach Erfolg aussieht“, sagt Julian Merzbacher von der Verbraucherorganisation Finanzwende, die sich für ein stabiles, widerstandsfähiges und sozial gerechtes Finanzsystem einsetzt. Ob dieser Erfolg des Basiskontos aber aktuell noch Bestand hat oder die Anzahl der Basiskonten schon abgeschmolzen ist, weiß er nicht. Denn die deutsche Finanzaufsicht Bafin verfüge über keine neueren Daten, was diese auf Anfrage auch bestätigt. Möglicherweise hat die Anzahl der Basiskonten hierzulande also schon abgenommen. Verwunderlich wäre das nicht, wenn man auf die Gebühren blickt, die dafür verlangt werden.

Pauschal verweigern könnten Banken ein Basiskonto nicht mehr, stellt Finanzwende-Experte Michael Findeisen klar. „Wo die Gefahr aber herkommt, ist die Entgeltregelung“, warnt der Ex-Referatsleiter im Bundesfinanzministerium. Das zeige eine Erhebung der Stiftung Warentest. Die hat Ende vergangenen Jahres die Basiskonten von 128 Banken in Deutschland unter die Lupe genommen. Fazit: „Es gibt für Filialkontoführung kein Gratis-Basiskonto mehr“, stellen die Warentester fest.

Gebühren von bis zu 250 Euro pro Jahr

Nur vereinzelte Onlinebanken böten das noch umsonst an. Die Gebühren würden allgemein steigen. In der Spitze liegen sie bei 250 Euro jährlich und das bei einer besonders bedürftigen Klientel, die ohnehin kaum Geld hat. Bisweilen koste ein Basiskonto sogar mehr an Gebühren als ein normales Girokonto. „Der Anspruch auf ein Basiskonto existiert mitunter nur noch auf dem Papier, weil die Banken an der Gebührenschraube drehen können“, kritisiert Finanzwende und sieht Gesetzgeber sowie Bafin in der Pflicht.

„Die Bafin hat mittels Missbrauchsaufsicht ausreichend Kompetenz“, sagt Findeisen und fordert einen Gebührendeckel für Basiskonten nach österreichischem Vorbild. 60 bis 80 Euro sind dort als Oberkante festgelegt. In Frankreich oder Großbritannien müssen vergleichbare Konten sogar kostenfrei angeboten werden. In Deutschland hat der Gesetzgeber im April 2016 mit der Formulierung einer „angemessenen“ Gebühr dagegen eine Hintertür für hohe Entgelte geöffnet.

Hoffen auf die Finanzaufsicht

Vereinzelt mussten Kreditinstitute wie etwa die Deutsche Bank deshalb schon von Gerichten zurückgepfiffen werden. So hat der Bundesgerichtshof (BGH) Mitte 2020 die Monatsgebühr der Deutschen Bank von 8,99 Euro für ein Basiskonto gekippt (Aktenzeichen XI ZR 119/19). Aber das sei nur eine Einzelfallentscheidung, die nicht für die ganze Branche gelte, stellt Findeisen klar. „Es gibt über 100 Gebührenmodelle allein für Basiskonten am Markt“, weiß er. Statt Betroffene immer wieder zur Klage zu zwingen, könne die Bafin ein Machtwort sprechen, das branchenweit gilt. Aber die bleibe nach dem Abtreten von Ex-Chef Felix Hufeld auch unter neuer Führung von Mark Branson in der Sache bislang untätig. Bei der Bafin heißt es lapidar: Für die Beurteilung der Angemessenheit von Entgelten für ein Basiskonto seien insbesondere die marktüblichen Entgelte sowie das Nutzerverhalten zu berücksichtigen.

„Wir sehen eine kritische Entwicklung“, sagt Merzbacher. Mit den allgemeinen Bankgebühren stiegen derzeit auch die für Basiskonten, was sich ohne Eingreifen von Bafin oder Gesetzgeber auch so fortzusetzen drohe. Die Hoffnung, dass die jetzige Bundesregierung das Thema noch anpackt, hat er nicht. Aber Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) könne und müsse die Bafin anweisen, rasch aktiv zu werden.

Es seien im Übrigen nicht nur Privatbanken, die hohe Gebühren für Basiskonten als Abwehrmechanismus gegen unerwünschte Kundschaft nutzen. Die 250 Euro Jahresgebühr, die die Stiftung Warentest in der Spitze ermittelt habe, stamme ausgerechnet von einer Sparkasse. Über solche Entgelte lasse sich de facto der alte Rechtszustand vor Inkrafttreten des Basiskonto-Gesetzes durchsetzen, was das Gesetz ins Leere laufen lassen würde. „Dem Thema wird aber keine Priorität zugeordnet“, sagt Findeisen an die Adresse der Politik.