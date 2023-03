Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Chemiekonzern und Autozulieferer BASF und das Technologie-Unternehmen Heraeus mit Sitz im hessischen Hanau machen gemeinsame Sache bei der Edelmetall-Rückgewinnung. Dazu werden vor allem verbrauchte Fahrzeugkatalysatoren genutzt.

Wie die BASF am Freitag mitteilte, soll das Gemeinschaftsunternehmen mit je 50-Prozent-Anteilen im ersten Quartal dieses Jahres unter dem Namen BASF Heraeus Metal Resource Co., Ltd. im chinesischen Pinghu gegründet