Rund jeder zehnte Beschäftigte in Rheinland-Pfalz braucht mehr als einen Job zum Leben.

Rund 4,2 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland haben mindestens zwei Jobs – deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren. Viele suchen sich einen Nebenjob, um Einkommensrisiken aus dem Haupterwerb ausgleichen zu können. Dies geht aus einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. In Rheinland-Pfalz gab es 2019 fast 185.000 Mehrfachbeschäftigte, ein Anstieg von rund 14 Prozent im Vergleich zu 2015. Die meisten von ihnen üben neben ihrem Haupterwerb noch mindestens einen Minijob aus. Der überwiegende Teil der Rheinland-Pfälzer, die mehr als einem Job nachgehen, sind Frauen (104.195). Ein Grund dafür ist, dass Frauen besonders häufig in Teilzeit arbeiten.