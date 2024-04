In Deutschland sind wieder Apple-Autos mit Kameras unterwegs. Ziel ist es, die digitalen Karten zu verbessern.

Cupertino (dpa) - Apple schickt wieder Kamera-Autos auf deutsche Straßen, um seine digitalen Karten zu verbessern. Die Fahrzeuge werden von diesem Donnerstag bis Mitte August unterwegs sein, wie der iPhone-Konzern auf seiner Maps-Website bekanntgab.

Apple erstellt mithilfe der Aufnahmen unter anderem detaillierte Karten mit Informationen zur Verkehrsführung und Geschäften. Außerdem zeigt der Konzern in seinem Kartendienst in der Funktion «Umsehen» Aufnahmen von Straßenzügen - ähnlich wie bei Google «Street View». Zum ersten Mal kamen Apples Wagen mit Kameras und Laserradar-Sensoren, die Formen erkennen können, 2019 nach Deutschland.

Wie schon vor knapp drei Jahren werden auch wieder Menschen mit Kamera-Rucksäcken dort unterwegs sein, wo Autos nicht hinkommen. Diese Aufnahmen - zum Beispiel in Parks, Fußgängerzonen und Bahnhöfen - sollen in München, Berlin, Potsdam und Hamburg etappenweise vom 23. Mai bis 31. Juli gemacht werden. Apple betont, dass wie bisher Gesichter und Nummernschilder vor der Veröffentlichung in der «Umsehen»-Funktion unkenntlich gemacht würden.