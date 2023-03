Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Luftfahrtbranche ist von der Pandemie gebeutelt wie kaum eine andere. Dennoch steht der europäische Flugzeugbauer Airbus so gut da wie nie. In Zukunft will der Konzern auf emissionsloses Fliegen setzen.

Guillaume Faury versucht beide Extreme in einem Satz unter einen Hut zu bringen. „Es war ein bemerkenswertes Übergangsjahr“, sagt der französische Chef des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns