Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Akribisch arbeitet sich Zehnkämpfer Niklas Kaul in die Olympiasaison. Nach einem Skiurlaub machte der Mainzer in Ludwigshafen bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften Station. Im Gespräch erzählt er, weshalb er schadenfroh war, warum er im Februar vorturnen muss und worauf er im Sommer nicht verzichten will.

Herr Kaul, die Hallensaison ist nicht für Sie gemacht, es gibt keinen Speer- und keinen Diskuswurf. Aber Sie starten in jedem Winter trotzdem konstant in ausgesuchten Disziplinen. Das tut Ihnen offenbar auch im Olympiajahr gut.

Ja