Glücklicher Last-Minute-Sieg für Oberligist Wormatia Worms: Gegen den starken und körperlich robusteren FV Dudenhofen gab’s gestern im Top-Duell dank dreier Standards einen 3:2 (1:1)-Erfolg.

„Unser bisher härtester Gegner“, lobte Wormatia-Coach Kristjan Glibo die Gäste, die mit einem mutig-druckvollen Start beeindruckten: Goalgetter Jan Scharfenberger drückte direkt einen Konter am langen Pfosten über die Linie (2.). Und Jannik Styblo scheiterte wenig später aus kurzer Distanz freistehend an Ricco Cymer (15.).

Wormatia („spielerisch Mangelware“, so FVD-Coach Steffen Litzel) arbeitete sich zwar in die Partie, tat sich aber schwer – zumal Dudenhofen frühzeitig und bissig störte. Die erste größere Chance hob Luca Graciotti frei vor Gästekeeper Philipp Schilling über den Kasten (31.). Dann bodycheckte Kevin Hoffmann im Strafraum Noel Eichinger: Den Strafstoß parierte Schilling zwar – Schütze Jan Dahlke aber köpfte ihn im Nachgang zum 1:1 ins Netz. Dudenhofen hätte direkt auf die gleiche Weise dagegensetzen können, nachdem Graciotti statt des Balls Marvin Sprengling an die Brust getreten hatte – Hoffmann aber scheiterte an Ricco Cymer (42.).

Wormser Joker trifft

Nach dem Wechsel kam nach einer Rechts-Links-Kombination der freie Wormser Jan Dahlke um Haaresbreite nicht an den Ball (47.). Mit dem Leder frei durch war demgegenüber Scharfenberger – verzog aber um Zentimeter (50.), ähnlich wie Sprengling aus 20 Metern (53.). Dann wieder Dahlke – volley aus 15 Metern knapp vorbei (60.). Und erneut Strafstoß: Jean-Yves M’voto ließ Scharfenberger auflaufen, diesmal trat Paul Stock an – 1:2 (70.).

Graciotti scheiterte zweimal aus guter Position (70., 73.), doch Jannik Marx donnerte eine Kopfball-Rückgabe von M’voto volley via Latte zum 2:2 ins Netz (80.). Nun spielten beide auf Sieg – und Wormatias Joker Kazuki Kamikawa schaffte ihn, nach Freistoß – wieder volley (90.). „Stark, wenn sich alle so reinwerfen und man so zurückkommt“, sagte Glibo – während Kollege Litzel die „reifere und bessere Mannschaft“ verlieren gesehen hatte.

So spielten sie

Tore: 0:1 Scharfenberger (2.), 1:1 Dahlke (40.), 1:2 Stock (70., Foulelfmeter), 2:2 Marx (80.), 3:2 Kamikawa (90.) - Gelbe Karten: Asamoah, Köksal, Tzimanis - Enzenhofer, Hoffmann, Sprengling, Stock - Beste Spieler: Cymer, Marx - Scharfenberger, Sprengling - Zuschauer: 500 (ausverkauft) - Schiedsrichter: Behrens (Neunkhausen).