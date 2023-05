Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das verspricht Spannung: Der 1. FC Lok Leipzig und der SC Verl ermitteln den vierten Aufsteiger in die Dritte Fußball-Liga. Das erste von zwei Aufstiegsspielen steigt an diesem Donnerstag um 17 Uhr (live, MDR und Magentasport) vor 2000 Plüsch-Schweinchen in Leipzig. An der Seitenlinie unter Volldampf: der Wahl-Dürkheimer Wolfgang Wolf.

„Ich mache das, weil das hier super Leute sind“, sagt der 62 Jahre alte ehemalige Bundesligaspieler und -trainer des 1. FC Kaiserslautern, bei Lok gerade Sportdirektor und Chefcoach in Personalunion.