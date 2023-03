Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hendrik Wagner ist der Shootingstar bei Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen. Der 24 Jahre alte Rückraumspieler ist nach Erik Schmidt der zweite Akteur, der es in die A-Nationalmannschaft als Zweitliga-Akteur packte. Am Freitag und Sonntag gab Wagner sein Debüt. Ein glanzvolles und unvergessliches, wie er vor dem Zweitliga-Spiel am Mittwoch gegen den HSC Coburg sagt (19 Uhr, Eberthalle).

Hendrik, ist die Telefonliste im Handy angepasst?

Klar. Wir hatten eine Gruppe, da waren alle Offizielle und Spieler drin.

Unter welcher Bezeichnung ist der Bundestrainer abgespeichert?

Er