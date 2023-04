Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor ein paar Wochen gewann Max Lemke die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio. Der Kanute ruht sich auf dem Erfolg nicht aus, sondern schnuppert in die Arbeit auf einem Weingut in Neustadt hinein. Das soll sich in der Zukunft auszahlen.

Irgendwann möchte Max Lemke keine Aushilfe mehr sein, irgendwann sollen auf einem Hang seine Reben stehen und seine Trauben wachsen. „Ich habe mit ein paar Schulfreunden kurz nach dem Abitur beschlossen,