Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Handball erlebt aufregende Tage. Mit der EM in Deutschland rückt die Sportart in den Fokus. Das soll auch so bleiben. Es hat sich viel getan in den vergangenen Jahren.

Der Freitag begann für Johannes Golla, den Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft, recht früh: mit einem Auftritt im ZDF-Morgenmagazin. Natürlich will das ZDF als übertragender