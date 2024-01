Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kathrin Meyer und Jannik Heiland haben beim Weltcup-Finale der Voltigierer in Basel ihre Vorjahrestitel in den Einzelkonkurrenzen verteidigt. Nach einer packenden Entscheidung im zweiten Umlauf trat das italienische Pas de deux Rebecca Greggio/Davide Zanella die Nachfolge von Chiara Congia (Offenbach) und Justin van Gerven an.

Erstmals wurde das Weltcup-Finale der Voltigierer in der Schweiz ausgetragen, erstmals waren in der St. Jakobshalle in Basel im Rahmen der CHI-Classics neben Weltcup-Spring- und Dressurprüfungen auch die Pferdeturner