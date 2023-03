Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war eine Explosion, eine Befreiung, zentnerweise Last muss von jedem Rülzheimer nach dem überraschenden 6:0-Kantersieg im Derby beim FC Kandel abgefallen sein. Alles, was bis dato in einer Vorbereitung, in der alles Negative zusammenkam, geschah, war zumindest am Freitagabend vergessen. Nun stellt sich die Frage: Wohin führt der Weg des SV Rülzheim in der Fußball-Verbandsliga?

Beantworten kann selbst Trainer Andreas Backmann diese aktuell nicht. „Ich muss mal sehen, wie die Mannschaft mit dem Erfolg umgeht, denn sie muss wissen, dass nichts von alleine geht