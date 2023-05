Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als erster Bundesligist will sich Eintracht Frankfurt in die Siegerliste der Europa League eintragen. Nun treffen die begeisterungsfähigen Hessen im Finale auf die Glasgow Rangers. Allerdings trug der magische Abend am Main auch einen Makel.

Berührungsängste bei Eintracht Frankfurt gab es definitiv keine mehr. Und Kontaktbeschränkungen wären bei der nächsten magischen Europapokal-Nacht in der Mainmetropole sinnlos gewesen.