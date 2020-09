Was bewegt die Anhänger des 1. FC Kaiserslautern in diesen turbulenten Zeiten? Was wünschen sie sich? Die RHEINPFALZ hat beim FCK-Trainingslager in der Südpfalz sechs Fans befragt.

Kevin Götz (32) aus Wörth: „Dass der FCK Insolvenz anmelden musste, hat mich traurig gemacht. Jetzt muss man das Beste daraus machen. Mein Vater hat mich mit zum Betze genommen, als ich vier war. Ich mach’ alles für den FCK, habe ihm auch Geld über Kapilendo geliehen. Neuverpflichtungen wie Kleinsorge oder Rieder hören sich gut an, aber die Mannschaft muss es auf den Platz bringen. Die Trainingseindrücke stimmen mich zuversichtlich. Aber wenn wir in den ersten drei Punktspielen nix holen, muss Trainer Schommers weg. So leid es mir tut.“

„Schade, dass Kühlwetter geht“

70 Kilometer mit dem Rennrad hat der Rentner und ehemalige Bosch-Angestellte Karlheinz Krauß (65) zum FCK-Training in der Südpfalz zurückgelegt – von seinem Wohnort Lichtenau/Baden nach Rülzheim. „Und das Ganze wieder zurück. Aber flach. Ich wohne am Fuß des Schwarzwalds, da ist das eine Erholungsfahrt“, sagt Krauß lachend. „Ich bin in Zweibrücken geboren, da gab es nur eins: FCK-Fan sein. In der jetzigen Situation hoffe ich, dass man den handelnden Personen mal vertraut, dass nicht immer nur gestänkert wird. Wenn ich die Neuzugänge sehe, sind wir auf einem guten Weg. Die schwachen Verbandspokalspiele würde ich nicht so eng sehen. Wichtig ist der Drittliga-Start gegen Dresden. Schade, dass Kühlwetter geht, er ist ein Mentalitätsspieler. Die Mannschaft braucht Führungsspieler! Sie muss das Trainierte im Spiel auf den Platz bringen.“

„Abschiedsspiel für Ehrmann“

Dirk Laux (29) aus Rülzheim: „Finanziell wie sportlich ist es nicht einfach gerade. Als Fan erwartest du immer viel, aber wir sind in der Dritten Liga, da darfst du die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Es sollte im Klub und im Umfeld mal Ruhe einkehren. Hoffnung macht mir, dass der Kern der FCK-Fans immer dabeibleiben wird. Ich selbst habe seit 1997/98 eine Dauerkarte, hatte eine Auswärtsdauerkarte. Die Abgänge von Thiele, Kühlwetter und Pick, das ist schon ein großer Verlust. Zumal du in dieser Liga einen brauchst, der 15, 20 Tore schießt, wenn du oben mitspielen willst. Und noch was: Ich finde, Gerry Ehrmann sollte man ein Abschiedsspiel ermöglichen nach allem, was er für den FCK geleistet hat, allein, wie viel Transfererlöse er mit seinen Torhütern geschaffen hat.“

„Mehr Transparenz“

Erika Meyer (71) aus Kaiserslautern: „Ich hoffe, dass wir gut aus der Insolvenz rauskommen. Ich habe seit 2008/09 eine Dauerkarte. Von der FCK-Führung erwarte ich mehr Transparenz, wie sie es bei der Jahreshauptversammlung versprochen hat. Sie muss einfach ein bisschen mehr mit den Fans reden. Die Eindrücke von Spielern und Trainern im Trainingslager stimmen mich positiv. Ich wäre dankbar, wenn sie das alles im Spiel umsetzen könnten. Ich vermisse die Stadionbesuche gemeinsam mit den anderen, mit unserer Clique, unseren Freunden. Jetzt schaue ich immer erst am Tag nach dem Spiel nach dem Ergebnis – sonst halte ich das nicht aus.“

„Wünsche mir ruhige Saison ohne Angst“

Steffen Weiler (29) aus Speyer: „Die letzten Monate waren für mich als FCK-Fan sehr zermürbend. Das Bild, das der FCK abgab, war schrecklich. Seit Jahren wird von Neuanfang gesprochen, aber leider las man oft von Hochmut und Arroganz. Es ging oft mehr um Machtspiele als um die Zukunft des FCK. Wir sind in der Dritten Liga und dort nicht unter den Besten, es wird aber gesprochen, als würden wir in drei Jahren wieder in der Champions League spielen – wegen Tradition und anderen Dingen, von denen man sich nichts mehr kaufen kann. Sportlich wünsche ich mir eine ruhige Saison ohne Angst vor dem Abstieg. Ich lasse mich gern positiv überraschen. Natürlich wünsche ich mir den Aufstieg in die Zweite Liga, nur da kann der FCK finanziell einigermaßen überleben. Keine Ränkespiele mehr: konzentriertes Arbeiten. Das extreme Hin und Her der Erwartungen der Fans schwächt den FCK mehr, als es nutzt. Verliert Lautern ein Spiel, spielen sie so schlecht wie eine Jugendmannschaft, und wir steigen sicher ab. Gewinnt der FCK, sind es nur soundsoviele Punkte bis zum Aufstieg.“

„Leider sind viele FCK-Fans sehr ungeduldig“

Marion Wühl (58) aus Landau: „Mein Sohn hat am 18. Mai Geburtstag – also genau an dem Tag im Jahr, an dem damals, 2008, der wichtige Sieg gegen Köln war. Meine zwei Kinder und ich haben Dauerkarten. Der Live-Fußball im Stadion fehlt uns. Zum Beispiel treffen wir uns auf dem Betze auch oft mit Leuten, die in der Nähe von Idar-Oberstein wohnen. Die haben wir jetzt seit März nicht mehr gesehen. Das ist sehr schade. Vom FCK wünsche ich mir, dass man ruhig bleibt, auch wenn es am Anfang nicht läuft – der Spielplan ist ja zu Beginn hammerhart. Nicht dass nach fünf Spielen schon wieder der Trainer gehen muss. Leider sind viele FCK-Fans sehr ungeduldig. Werder Bremen zum Beispiel hat am Trainer festgehalten, obwohl es in der zurückliegenden Saison gar nicht gut lief. Da sieht man: So geht es auch.“