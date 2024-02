Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor dem 58. Super Bowl geht es vor allem um jemanden, der gar nicht da ist. Auch Travis Kelce von den Kansas City Chiefs hat schon länger nicht mehr mit seiner Freundin Taylor Swift gesprochen. Eine Aufgabe hat sie ihm aber trotzdem gegeben.

Auf den vielen Fernsehbildschirmen in den vielen Casinos von Las Vegas läuft an diesem Nachmittag vor allem ein Programm: das von Roger Goodell. In der Woche vor dem Super Bowl wendet sich der Boss der National