Thomas Wagner (RSG Bad Homburger Kronenhof) sicherte sich am Sonntag mit Filigrano Marone den Sieg in der Drei-Sterne-Prüfung beim Dressurturnier der DSG Bliesgau im Zweibrücker Landgestüt. Es war der beste Ritt des Turnierwochenendes.

Als Celine Geissler am Sonntagnachmittag zur Siegerehrung in die große Halle des Zweibrücker Landgestüts lief, strahlte sie mindestens genauso so zufrieden wie Sieger Thomas Wagner. Mit