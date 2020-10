1:2 (1:0) verlor Feldhockey-Zweitligist TG Frankenthal am Sonntag sein letztes Vorrundenspiel gegen den Spitzenreiter Münchner SC. In einem guten und unterhaltsamen Spiel war für die Gastgeber mehr drin.

Einen kapitalen Fehler von Sven Becker nutzten die Münchner zum Ausgleich (43.), nachdem Dominik Seel (22.) die TG in Führung geschossen hatte. Das 1:2 (52.) nach einer Strafecke durch Nikas Behrends sicherte dem MSC den neunten Sieg im neunten Spiel nach der Corona-Pause. Die Frankenthaler waren nach dem Wechsel zuerst näher am 2:0 als die Gäste am Ausgleich. In der Schlussphase hatte die TG gute Chancen zum Ausgleich durch Alexander Cunningham und Kapitän Johannes Gans.

Wwiter geht’s im Frühjahr 2021

Ärgerlich, jedoch nicht tragisch ist die Niederlage für die TG. Die Frankenthaler waren schon vor diesem Spiel sicher in der Aufstiegsrunde, die im Frühjahr 2021 starten soll. Für diese qualifizierten sich die besten fünf Teams in der Tabelle. Die TG (30 Punkte) steht nun auf Rang vier, kann noch auf den fünften Platz abrutschen, da die Stuttgarter Kickers (28) noch ein Nachholspiel haben. Für den Aufsteiger TG ist es bereits ein Erfolg, oben dabei zu sein.

Die Aufstiegsrunde wird mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Alle Punkte aus der Vorrunde werden mitgenommen. Deshalb kann die TG die Aufgabe entspannt angehen. An Spitzenreiter München (45) und den Zweiten, SC Frankfurt 1880 (40, zwei Spiele weniger) werden die restlichen Teams kaum noch herankommen.