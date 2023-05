Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SV Waldhof Mannheim hat seine beeindruckende Serie gewahrt und ist in Ligaspielen auswärts seit Mai 2018 ungeschlagen. Beim 1:0 (0:0)-Sieg in Rostock trotzten die Mannheimer Personalsorgen und bleiben in der Dritten Liga vorne dabei.

Es muss in den knapp zehn Stunden etwas passiert sein, die die Waldhof-Spieler am Montag von Mannheim aus mit dem Bus in Richtung Rostock fuhren. Als die Blau-Schwarzen den Bus bestiegen, fühlten viele Spieler