Mit dem Mut der Verzweiflung kämpfte der SV Waldhof trotz großer personeller Probleme gegen die spielerische Klasse der U23 des FC Bayern München an. Am Ende schnupperten die Mannheimer sogar am Ausgleich, verloren in der Dritten Liga aber 2:3 (1:3) und rutschten durch die zweite Niederlage hintereinander auf den siebten Tabellenplatz ab.

