Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn der Startschuss zum 151. Deutschen Derby fällt, ist Wonderful Moon mit Andrasch Starke im Sattel erster Anwärter auf den Sieg. Für Deutschlands erfolgreichsten Jockey wäre es der achte Triumph beim Derby.

Selten gab es einen so heißen Favoriten wie in diesem Jahr in dem dreijährigen Hengst Wonderful Moon. Der Sea-The-Moon-Sohn wird bei den Wettanbietern zu einem Kurs um die 35:10 angeboten.