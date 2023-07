Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Italiener Claudio Stecchi ist der Star des 25. Landauer Stabhochsprung-Meetings. Er gewinnt es mit einem Versuch. Der Wettbewerb wird abgebrochen, die Siegerehrung fällt kurz aus. Ob Meeting-Chef Dennis Schober am Samstagabend dennoch zufrieden sein konnte?

Im September 2020 stellte Claudio Stecchi seine Bestleistung 5,82 Meter auf. Danach war es um den Italiener still geworden. Er ist wieder da: 5,82 Meter im Februar in der Halle, 5,80 Meter bei der Team-EM am