Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Und nun: Auch das noch! Steigende Corona-Fallzahlen in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt sorgen dafür, dass der 1. FSV Mainz 05 sein Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen vor der Minimalkulisse von 250 Besuchern austragen muss. Dabei könnten die „Nullfünfer“ jedes bisschen Unterstützung brauchen. Dringend. Es kriselt am Europakreisel.

Vor allem sportlich. Nach zwei scheppernden Abfuhren musste Trainer Achim Beierlorzer gehen, der zum Nachfolger beförderte „Co“ Jan-Moritz Lichte bekam bei seinem Debüt