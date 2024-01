Schweden und Frankreich bestreiten am Freitag das erste Halbfinale der Europameisterschaft in Deutschland. Mit dabei: Torhüter Andreas Palicka.

Andreas Palicka weiß, was auf ihn zukommt. Der Torhüter umarmte am Donnerstag Luka Karabatic. Der Kapitän der Schweden traf auf den Kapitän von Frankreich – beide kennen sich aus dem Alltag, spielen zusammen bei Paris St. Germain. Palicka ist also quasi ein Insider. „Aber sie kennen mich auch“, scherzte der 37-jährige Keeper vor dem Handball-EM-Halbfinale am Freitag um 17.45 Uhr in Köln.

Ein Eckpfeiler

Andreas Palicka ist noch immer ein Eckpfeiler des amtierenden Titelverteidigers. Diesmal bildet er mit Tobias Thulin das Torhütergespann. Er sieht sich als „Papa, der Erfahrung und Ruhe“ ins Team bringt. Er war fünfeinhalb Jahre lang Rückhalt der Rhein-Neckar Löwen, bevor er nach einem kurzen Intermezzo in der Heimat bei Paris St. Germain unterschrieb. Er verlängerte noch einmal um ein Jahr. „Und dann ist Schluss“, sagte er am Donnerstag.

Das Dauerduell

Das Wiedersehen. Schweden gegen Frankreich – das ist nun schon das vierte Duell in den letzten fünf großen Halbfinal-Turnieren.

Frankreich siegte 2023

An das letzte Mal erinnert sich Palicka nicht gerne. Bei der WM im vergangenen Jahr in Schweden gewann Frankreich in der Tele2-Arena in Stockholm 31:26. „Es tut immer noch weh. Wenn man zu Hause eine Meisterschaft spielt, hat man große Erwartungen. Wir haben sie schon zweimal geschlagen, sie hatten ihre Hausaufgaben gemacht und ich denke, Frankreich hat sein bestes Spiel seit einigen Jahren gespielt. Sie haben eine wirklich starke Leistung gezeigt“, sagte er. „Wenn man zu Hause ein Halbfinale verliert, ist das schmerzhaft. Wenn man so funktioniert wie ich, werden diese Erinnerungen für den Rest des Lebens bleiben.“

Aber am Freitag kann Andreas Palicka ja neue Erinnerungen schreiben. Frankreich ist als einziges Team noch unbesiegt bei dieser EM ...