Ins Straucheln geraten, stolpernd Halt gesucht, am Ende nur auf die Knie statt voll aufs Gesicht geplumpst: Der 1. FC Saarbrücken hat sich beim FSV Zwickau mit einem Punkt begnügen müssen. Das 2:2 (1:0) hilft zwar im Aufstiegskampf nicht wesentlich weiter. Ums Haar aber wären die Saarländer mit leeren Händen von der Oster-Dienstreise heimgekehrt.

Und wieder hat Adriano Grimaldi am Ruder gerissen: Zwar hat es der Stürmer in der Partie beim Drittliga-Kellerkind nicht ganz so weit herumgewuchtet, dass noch ein kompletter Richtungswechsel