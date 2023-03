Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 1. FC Kaiserslautern wendet die Partie bei der SpVgg Greuther Fürth nach einer unterirdischen ersten Hälfte und landet einen 3:1-Erfolg. Der Gastgeber aus Franken wird für den Chancenwucher böse bestraft. Philipp Hercher feiert sein Startelf-Debüt. Es soll sich lohnen.

Zu der Reihe an Auswärtspartien, in denen der 1. FC Kaiserslautern ob der Reiselust seiner Fans gefühlt dann doch keinen klaren Standortnachteil hat, gehört jene in Fürth gewiss