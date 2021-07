Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat sein letztes Testspiel vor dem Saisonstart am 24. Juli gegen Eintracht Braunschweig gegen den Regionalligisten VfB Stuttgart II mit 2:0 (2:0) gewonnen.

Die Partie vor 500 zugelassenen Zuschauern in der herrlichen Arena im südpfälzischen Weingarten begann am Samstag mit einer Verspätung von einer Viertelstunde, weil der Stuttgarter Mannschaftsbus im Stau steckte. Vor dem Anpfiff von Schiedsrichter Nicolas Winter wurde mit einer Schweigeminute der Opfer der Hochwasser-Katastrophe im Norden von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gedacht. Der FCK und auch der VfB boten mit Unterstützung des SV Weingarten Trikots zum Verkauf an. Der Erlös kommt den Opfern der Hochwasser-Katastrophe zugute. Zudem kamen bei einer Versteigerung von fünf signierten Trikots der Roten Teufel 1075 Euro zusammen. Beide Mannschaften spielten mit Trauerflor.

Huth und Götze treffen

Der FCK zeigte sich von Beginn an spielfreudig, verlagerte gegen die Fünferkette des VfB II klug das Spiel. Nach einem Eckball von Neuzugang Mike Wunderlich brachte Daniel Hanslik per Rückzieher das Leder zu Boris Tomiak, der mit seinem Kopfball die Latte traf (9.). Mit der zweiten Chance gingen die Roten Teufel in Führung: Einen herrlichen Spielzug über Marlon Ritter und Daniel Hanslik veredelte Angreifer Elias Huth mit einem Flugkopfball zum 1:0 (13.). Die Lauterer spielten weiter nach vorne, störten früh und legten nach: Eine klasse Freistoßflanke von Wunderlich köpfte Felix Götze zum 2:0 ein (23.). Marlon Ritter nach tollem Solo (29.) und Philipp Hercher mit einem Kopfball, den der Stuttgarter Torwart Florian Schock an den Pfosten lenkte (38.)., hatten Möglichkeiten zu weiteren Treffern.

Bundesliga-Erfahrung beim VfB II

Beim VfB Stuttgart II stand Sven Schipplock in der Startelf. 181 Mal spielte der gebürtige Reutlinger in der Bundesliga, erzielte 20 Tore. Nun soll der 32-Jährige die U21 in der Regionalliga führen. Beim VfB II, erst seit gut einer Woche nach der vergangenen Mammut-Regionalligasaison mit 42 Spielen im Training, passte so mancher Ablauf noch nicht. Die Stuttgarter starten am 14. August bei Rot-Weiß Koblenz in die Regionalliga-Spielzeit. Die beste Möglichkeit der Schwaben im ersten Durchgang vergab Falko Michel, dessen Freistoß über das von Matheo Raab gehütete Tor ging (27.).

Wunderlich vergibt Elfmeter

Nach der Pause, nach einigen Wechseln, wurde der VfB gegen einen deutlich nachlassenden FCK stärker. Doch auf der Gegenseite beinahe das 3:0: Hercher jedoch suchte nach einem Konter den Querpass, anstatt selbst abzuschließen (57.). Alou Kuol verpasste nach schöner Vorarbeit von Manuel Polster den Anschlusstreffer (60.). Mike Wunderlich hatte ebenfalls eine große Chance zum 3:0, scheiterte mit seinem Elfmeter aber am guten Schock (62.). Auch der eingewechselte Kenny Prince Redondo brachte den Ball nach guter Wunderlich-Vorarbeit nicht über die Linie (89.).

Hier geht es zum ausführlichen Text zum FCK-Spiel.