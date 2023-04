Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Auf jeden Fall besser als im vergangenen Jahr“ will Pascal Ackermann am Mittwoch bei den Rad-Europameisterschaften in Plouay abschneiden. 2019 in Alkmaar hatte der Bora-hansgrohe-Profi die Bronzemedaille gewonnen. „Wir sind optimistisch“, sagte der 26 Jahre alte Pfälzer am Dienstag nach der Besichtigung des 13,65 Kilometer langen Kurses.

Montag war Reisetag. Mit dem für ihn enttäuschenden zweiten Platz bei den deutschen Meisterschaften auf dem Sachsenring im Gepäck machten sich Ackermann und seine Helfer Rüdiger