Die Eulen Ludwigshafen verlieren nach zuletzt drei Siegen aus vier Spielen das Bundesliga-Kellerduell gegen die HSG Nordhorn-Lingen mit 26:28. Die Gastgeber kämpfen sich nach der Pause zweimal ran, doch es gelingt ihnen nicht, das Spiel zu drehen. Für Trainer Ben Matschke hat das einen einfachen Grund.

Es war ein bitterer Sonntagmittag für die Eulen Ludwigshafen. Nach der 26:28 (12:15)-Niederlage gegen die HSG Nordhorn-Lingen belegen sie mit 17:41 Punkten zwar weiterhin den 17. Tabellenplatz, den Rückstand von drei Zählern auf HBW Balingen-Weilstetten, auf Rang 16 und damit einen Nichtabstiegsplatz, konnten sie aber nicht verkürzen. Zudem hat Nordhorn nun ebenfalls 17 Punkte, aber auch zwei Spiele mehr ausgetragen. Balingen hat eine Partie mehr absolviert.

„Das war heute ein Spiel, das hätten wir gewinnen müssen. Das Positive ist: Wir haben gegen Erlangen und den Bergischen HC zuletzt zwei Spiele gewonnen, die wir nicht gewinnen müssen. Das bringt uns in eine ganze andere Ausgangsposition. Wir haben noch neun Spiele, noch ein gutes Programm“, sagte Christian Klimek.

Kleinigkeiten summieren sich

Der Kreisläufer hatte die Eulen gegen Nordhorn-Lingen mit 1:0 in Führung gebracht (1.), doch dann lief bei den Gastgebern nur noch wenig zusammen. Die HSG suchte konsequent den Abschluss – und traf fast nach Belieben. So erzielte Georg Pöhle in der elften Minute das 6:3 für Nordhorn-Lingen. Pöhle bekamen die Eulen nicht in den Griff, der Rückraumspieler kam bis zur Pause auf fünf Treffer, acht waren es am Ende.

Klasse der Kempa-Trick in Unterzahl, den Julian Possehl zum 13:9 abschloss (24.). Auf der anderen Seite hatte Hendrik Wagner das Tor zuvor deutlich verfehlt (20.) und scheiterte später zweimal ebenso an HSG-Torwart Bart Ravensbergen (26., 27.) wie Alexander Falk bei einem Gegenstoß. Das alles erinnerte ein wenig an das Hinspiel, als die Eulen am 11. November in Lingen mit 7:15 zur Halbzeit hinten lagen, am Ende nach einer deutlichen Steigerung 24:27 verloren. Am Sonntag nun hieß es 12:15 zur Pause. Das war zu wenig von den Eulen. „Wir treffen das Tor nicht, kommen nicht in die Abwehr. Es waren Kleinigkeiten, die sich summiert haben“, haderte Klimek.

Škof kommt – und pariert

Nach der Pause brachte Eulen-Trainer Ben Matschke Torwart-Routinier Gorazd Škof. Martin Tomovski, bei den Siegen gegen Erlangen (24:19) und den Bergischen HC (28:22) überragend, war diesmal nicht der große Rückhalt. Škof parierte direkt einen Siebenmeter von HSG-Torjäger Robert Weber (32.) und gegen Kreisläufer Dominik Kalafut (34.). Die Eulen kämpften sich zurück. Jan Remmlinger verkürzte auf 15:16 (36.).

Doch statt das Spiel zu drehen, ließen die Gastgeber ihre Möglichkeiten liegen, scheiterten immer wieder am starken Ravensbergen, machten Fehler. So gelang es Jannek Klein nicht, den Ball zu fangen, so verfehlte ein Pass von Max Neuhaus Adressat Falk deutlich. Nordhorn-Lingen zog zwischenzeitlich auf 21:16 davon (46.). Das Spiel schien gelaufen – wieder bissen sich die Eulen rein. Dominik Mappes verkürzte auf 22:23 (54.). Es reichte aber nicht mehr. Der starke Pöhle machte mit einem Siebenmeter zum 25:22 alles klar (57.). „Die einfachen Fehler, die wir heute gemacht haben, hat Nordhorn nicht gemacht“, bilanzierte Matschke.

Am Donnerstag in Hannover

„Nordhorn hat das heute sehr, sehr clever gemacht. Sie haben ewig lange gespielt, das hat mich teilweise an unser Spiel erinnert. Das tut weh, kostet Kraft. Am Donnerstag geht es weiter. Wir müssen jetzt eng zusammenstehen“, meinte Spielemacher Dominik Mappes. Am Donnerstag (19 Uhr) sind die Eulen zu Gast beim TSV Hannover-Burgdorf.

So spielten sie

Eulen Ludwigshafen: Tomovski (31. bis 57. Škof) - Wagner (5), Mappes (7), Dietrich (2) - Durak (1/1), Scholz - Klimek (2) – Valiullin (1), Haider (2), Klein, Falk (2), Neuhaus, Bührer (3), Remmlinger (1)

HSG Nordhorn-Lingen: Ravensbergen - Vorlicek (4), Torbrügge, Pöhle (8/2) - Weber (4/3), Mickal (4) - Kalafut (2) – Terwolbeck (5), Possehl (1), Stegefelt, Visser, Miedema

Spielfilm: 1:2 (6.), 3:6 (11.), 6:8 (17.), 8:12 (23.), 10:14 (26.), 12:15 (Halbzeit), 15:16 (37.), 16:21 (46.), 19:22 (51.), 22:24 (56.), 26:28 (Ende) - Zeitstrafen: 4:5 - Siebenmeter: 2/1 - 5/4 - Beste Spieler: Mappes, Škof - Pöhle, Torbrügge, Ravensbergen, Terwolbeck - Schiedsrichter: Hartmann/Schneider (Magdeburg/Irxleben).