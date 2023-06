Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 26-jährige Philipp Hercher wartet in dieser Saison noch auf einen Platz in der FCK-Startelf. Die Rolle des Bankangestellten macht ihn nicht glücklich. Doch er weiß, dass er sich neu beweisen muss. Beim Spiel in Fürth könnte seine Chance kommen.

Dirk Schuster muss umbauen. Weil Hendrick Zuck vom Schiedsgericht des Deutschen Fußball-Bundes für seine Notbremse im Spiel gegen den SC Paderborn für zwei Partien aus dem Wettbewerb