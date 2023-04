Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der European League läuft alles nach Plan. In der Bundesliga legten die Rhein-Neckar Löwen in Göppingen einen Fehlstart hin. Am Sonntag (13.30 Uhr) steigt eine Art Verfolgerduell bei den Füchsen Berlin. Ein Talent macht dieser Tage auf sich aufmerksam.

Um die Kräfte zu schonen, die Spielzeit mit Blick auf der Partie bei den Füchsen Berlin zu verteilen, wechselte Trainer Martin Schwalb am Donnerstag im Heimspiel gegen RK Trimo Trebnje