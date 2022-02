Heftige Böen und bittere Kälte – nach der Mixed-Staffel hadert selbst der Olympiasieger.

Die Enttäuschung war Vanessa Voigt im eisigen Zielraum von Zhangjiakou deutlich anzumerken. Die Olympia-Debütantin senkte geknickt den Kopf und rang noch lange nach Luft, nachdem sie in einer Windlotterie mit zwei Strafrunden schon als Startläuferin jegliche Medaillenchancen der deutschen Biathleten in der Mixed-Staffel verspielt hatte. „So habe ich mir meinen Einstand definitiv nicht vorgestellt“, sagte die 24-Jährige. „Liegend wusste ich einfach gar nicht mehr, wo ich bin, stehend hat dann auch die Nervosität eine große Rolle gespielt.“ Am Ende blieb Rang fünf.

Die Skijäger mussten in Zhangjiakou auf etwa 1650 Metern über dem Meeresspiegel aber nicht nur gegen ihre Konkurrenten in der Loipe kämpfen. Auch eisige Temperaturen bis zu minus 13 Grad bereiteten arge Probleme, dazu machte der Wind das Schießen phasenweise zur Höchstschwierigkeit. Dick eingepackt mit schützenden Tapes im Gesicht gingen die Athleten an den Start. „Das größte Problem ist: Dieser Ort ist nicht gemacht für Biathlon“, sagte der Norweger Tarjei Bö, der sich mit seinem Team trotz dreier Strafrunden im Zielsprint vor Frankreich, das ebenfalls drei Extrarunden drehte, und dem Team aus Russland durchsetzte.

„Hier ist der fünfte Platz natürlich für umsonst“, sagte Benedikt Doll. Es sei „ein bisschen enttäuschend“, ergänzte der Routinier, merkte aber an: „Es war jetzt nicht selbstverständlich, dass wir eine Medaille holen.“ Die arrivierten Denise Herrmann und Doll sowie die beiden Olympia-Neulinge Voigt und Philipp Nawrath handelten sich über 4x6 Kilometer zwei Strafrunden und 18 Nachlader ein. Auch die deutschen Athleten haderten mit den Bedingungen. „Irgendwann weiß man als Schütze nicht mehr, wohin man eigentlich schießt, ob du die Fehler rechts oder links schießt“, sagte Doll. „Du hoffst einfach, gute Schüsse zu machen.“ Das gelang zum Auftakt der Biathlon-Wettbewerbe bei diesen Olympischen Spielen den wenigsten. Insgesamt gibt es auf der kritisierten Anlage in Zhangjiakou elf Medaillenentscheidungen.