Für Stabhochspringer Raphael Holzdeppe vom LAZ Zweibrücken ist die Olympia-Saison gelaufen: Der 31-jährige muss sich wegen eines Knorpelschadens im Knie des rechten Schwungsbeins operieren lassen. Der Weltmeister von 2013 und DM-Dritte von Braunschweig (Bestleistung 5,94 m) verpasst damit in Tokio seine vierten Olympischen Spiele hintereinander und kann auch nicht am Samstag bei seinem Heimmeeting „Sky’s the limit“ im Zweibrücker Westpfalz antreten. Holzdeppe hatte am Freitag vor einem Meeting in Mössingen ein Ziepen im Knie gespürt, war vorsichtshalber gar nicht mehr gestartet. Ein Termin beim Orthopäden am Montag samt MRT-Untersuchung ergab dann Gewissheit: Holzdeppe muss demnächst in Heidelberg unters Messer.