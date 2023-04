Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch beim SV Alemannia Waldalgesheim scharrt man schon mit den Hufen. Für den Aufsteiger in die Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar geht es nach sechsmonatiger Punktspielpause am 5. September gegen die U21 des 1. FC Kaiserslautern endlich los. Aber zuvor steht noch ein Finale an.

Auch wenn Punktspiele für Kicker erfahrungsgemäß Priorität genießen, möchte die Mannschaft von Trainer Aydin Ay vom Südostrand des Hunsrücks, direkt am Binger Wald,