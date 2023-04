Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einer abwechslungsreichen Partie trennen sich der 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig 1:1. Zum sechsten Mal in Folge bleiben die Roten Teufel ungeschlagen – zum fünften Mal nacheinander aber auch ohne Sieg.

Beim 1. FC Kaiserslautern ging es in den vergangenen Wochen irgendwie nicht mehr einfach. Es bedurfte immer wieder einer gewissen Dramatik. Das war gegen Magdeburg so. Das war gegen Darmstadt 98 so. Das war