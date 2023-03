Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Internationales Flair am Montagabend in der Halle Am Kanal in Frankenthal: Das Badminton-Länderspiel zog über 600 Zuschauer in die Halle. Sie sorgten für tolle Atmosphäre, aber auch für strahlende Gesichter bei Aktiven und Veranstaltern.

Kurz nach 2 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag hat Carsten Wegner nach eigenen Angaben die Halle verlassen. „Ich hab’ dann noch mal in die Halle geschaut und gedacht: Total irre,