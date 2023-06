Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SV Waldhof setzt seine Tour durch Deutschland fort. Im zweiten von vier Auswärtsspielen in Serie gastiert der Mannheimer Drittligist am Sonntag beim KFC Uerdingen. Gespielt wird ab 13 Uhr in der Düsseldorfer Arena.

Nein, von den Querelen rund um Uerdingens Mäzen und Präsident Michail Ponomarew will sich SVW-Trainer Patrick Glöckner nicht beirren lassen: „Über den KFC wird aktuell viel gesagt