Am 26. Februar haben die rund 16.500 Mitglieder des 1. FC Kaiserslautern wieder die Wahl – es ist erneut eine ganz wichtige Jahreshauptversammlung des Dauerkrisenklubs. Neun Kandidaten treten nach Auskunft des Ehrenratsvorsitzenden Michael Koll für den Aufsichtsrat an. Namen darf er aus Datenschutzgründen noch keine nennen.

Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Keßler und Aufsichtsratsmitglied Fritz Fuchs haben gegenüber der RHEINPFALZ erklärt, dass sie wieder antreten. „Wir sind nach wie vor in einer kritischen Phase, sind noch nicht am Ende unseres Weges“, sagte der 59-jährige Keßler am Freitag.

Auch Merk nach RHEINPFALZ-Infos wieder Kandidat

Der im Profigeschäft sehr erfahrene ehemalige Fußballprofi und -trainer Fritz Fuchs, auch Beiratsmitglied einer Spielerberatungsgesellschaft, ist 2019 als von den Mitgliedern gewählter Nachrücker in den Aufsichtsrat gekommen. Der 77-Jährige will seine Fußballkompetenz einbringen, um „seinem FCK“ zu helfen. Er plädiert im RHEINPFALZ-Gespräch für einen starken Fußballchef in der Operative.

Nach RHEINPFALZ-Informationen werden von dem bisherigen Aufsichtsrat auch Markus Merk sowie Martin Weimer wieder kandidieren.