Red-Bull-Pilot Max Verstappen gewinnt den Chaos-Grand-Prix in der Emilia Romagna. Lewis Hamilton wird im Mercedes nach einer imposanten Aufholjagd Zweiter vor Lando Norris im McLaren. Sebastian Vettel scheidet aus, Mick Schumacher belegt Platz 16.

Die Ansage des Renndirektors klingt so harmlos: „Veränderte Wetterbedingungen.“ Eine nette Umschreibung für den heftigen Frühjahrsschauer, der die Formel 1 beim Europastart kalt erwischt. Die Rennbahn von Imola wird zur Rutschbahn. Das hat Auswirkungen auf den Start: Lewis Hamilton an der Spitze kommt aus dem zweiten Gang heraus überhaupt nicht gut weg, Max Verstappen von Platz drei aus umso besser.

Der Niederländer treibt seinen Red Bull-Honda fast über den Grünstreifen, um vor der ersten Schikane vorbeizukommen. Hamilton hält bis zum Scheitelpunkt dagegen, die beiden rempeln sich erst, dann rumpelt der Mercedes über die Randstreifen, der Frontflügel splittert. Ein bisschen zu viel Risiko vom Weltmeister. War das schon eine Wachablösung? Zumindest die Vorentscheidung im Rennen.

Latifis Mauerkuss

Verstappen und der Rest werden aber gleich wieder eingebremst, das Safety Car rückt nach einem Mauerkuss von Nicola Latifi im Williams aus. Alle Piloten müssen in der Gischt ihre Reifen auf Temperatur halten. Neuling Mick Schumacher dreht sich dabei raus, verliert dabei den Frontspoiler und muss frische Teile holen. Ein ziemlich heftiger Lerneffekt für den Haas-Piloten, der ans Rennende rutscht. Auf der Position vor ihm Sebastian Vettel, der mit seinem Aston Martin nach einem Problem mit den Bremsen aus der Boxengasse starten muss.

Poker auf patschnasser Piste

Die Piste, ohnehin eine der anspruchsvollsten und der gefährlicheren im Kalender, bekommt trockene Flecken, ist in anderen Abschnitten aber noch patschnass. Trotzdem funkt Spitzenreiter Verstappen bei erster Gelegenheit, dass er gern auf Slicks wechseln möchte. Echte Kartfahrer-Mentalität. Jetzt geht der Poker los. Der erste, der die Mutprobe mit den Medium-Reifen wagt, ist Vettel. Doch zugleich wird dem Heppenheimer eine Strafe aufgebrummt, weil seine Mechaniker vor dem Start das Zeitenlimit zum Reifenwechsel überschritten hatten. Richtig rund läuft für ihn in der neuen Heimat momentan nichts.

Als Lewis Hamilton meldet, dass mit abtrocknender Piste der Grip zu ihm zurückgekehrt, werden Verstappens Funksprüche panisch – und erhört. In der 28. Runde bekommt er endlich die Trocken-Pneus. 2.7 Sekunden muss Hamilton auf einer Fünf-Kilometer-Runde gut machen, dann wäre er wieder vorn. Schafft er fast, aber dann zicken die Mercedes-Mechaniker beim Wechsel des rechten Vorderrads. Hamilton steht unendlich erscheinende vier Sekunden und verliert schnell wieder Boden auf Verstappen.

Mega-Crash bei 300 km/h

In Runde 31 macht der Rekordweltmeister selbst einen weit schwereren Fehler, rutscht in das Kiesbett, fährt sogar gegen die Bande. Es wäre der erste Ausfall seit Sommer 2018 für ihn. Irgendwie befreit er sich im Rückwärtsgang aus der Auslaufzone, schleppt sich an die Box, um einen neuen Frontflügel zu holen. Aber für Mercedes gibt es noch weit größeren Ärger. Der völlig indisponierte Bottas gerät auf der Geraden mit dem von hinten heranstürmenden George Russell mit um die 300 km/h aneinander, zieht leicht rüber, der Gegner gerät mit einem Rad aufs Grün und verliert die Haftung, knallt zurück in den Mercedes.

Ein Mega-Crash, doch die beiden Piloten steigen unverletzt aus. Russell ist als erster draußen und es ist nicht unbedingt ein freundschaftlicher Klaps, den er dem Finnen im Cockpit gibt. Ebenso wenig wie der Finger, den dieser reckt. Das Brisante daran: Mega-Talent Russell gilt als potenzieller Anwärter auf den Bottas-Job bei Mercedes.

Hamiltons Ausrufezeichen

Das Rennen wird in Runde 34 für die Aufräumarbeiten auf dem Autofriedhof abgebrochen. Hamilton startet von Rang neun aus zur Schadensbegrenzung beim Chaos-Grand-Prix, darf sich aber zurückrunden. Auch wenn die Bedingungen nicht unbedingt besser werden: Jetzt gilt's! Lando Norris im McLaren ist jetzt der direkte Jäger. Aber Hamilton kommt, ist nach fünf Runden schon wieder Fünfter, treibt die beiden erstarkten Ferrari vor sich her.

Beim ersten Angriffsversuch gegen Carlos Sainz gerät er aufs Nasse, kann sein Auto gerade noch abfangen. Im zweiten Anlauf klappt es problemlos. Der ganze Frust scheint ihn aufs Podium zu treiben. Dazu muss er in der Schlussphase Charles Leclerc knacken, der seinerseits den Überraschungszweiten Lando Norris im McLaren jagt. Im Rückspiegelduell legt sich Hamilton die beiden zurecht und krönt seine Aufholjagd mit der schnellsten Runde und Platz zwei. Nochmal ein Ausrufezeichen an einem großen Rennnachmittag – allerdings nicht für Sebastian Vettel, der seinen Aston Martin in der Schlussrunde mit Getriebeproblemen als Vorletzter abstellen musste. Auf Rang 16 im Ziel: Mick Schumacher. Unter den extremen Bedingungen trotzdem ein Gesellenstück für den Neuling im chancenlosen Haas-Ferrari.