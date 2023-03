Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drittes Rennen im Kasai Canoe Slalom Centre in Tokio, dritte Medaille für Deutschland nach dem Olympiasieg von Ricarda Funk und Platz zwei von Sideris Tasiadis. „Wir sind halt eine richtig gute, coole Truppe. Ich habe eine tolle Trainingsstruktur in Leipzig und weiß, dass es in Augsburg ganz genau so ist“, sagte Weltmeisterin Andrea Herzog, die bei der Olympiapremiere im Frauen-Canadier die Bronzemedaille gewann.

Vor Herzog im wilden Stangentanz landeten die mehrmaligen Weltmeisterinnen Jessica Fox (27) aus Australien, die im Kajak von Ricarda Funk auf Platz zwei verwiesen worden war, und Mallory Franklin