Schreckmoment in der Mittagspause: Das Ticket für den Abend steckt im Rucksack – und der steht im Stadion. Mir wird geholfen. Zum Glück. Zuvor aber zeigt sich ein Kontrolleur unbarmherzig.

Schrecksekunde am heißen Nachmittag. Ich musste kurz raus aus dem Stadion, habe mir mein „Mittagessen“ in einem Family-Mart gekauft, der so gut wie ausverkauft war, weil ihn mittlerweile