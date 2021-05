Porträt: Dietmar Hopp, SAP-Mitbegründer und Patron der TSG 1899 Hoffenheim, wird am Sonntag 80 Jahre alt

Am 4. Juli 1954 machte sich ein 14-jähriger Steppke früh auf den Weg in den Ratskeller. Der Junge hatte 30 Pfennig dabei, er war zeitig unterwegs, um einen guten Platz vor dem Fernseher zu bekommen. Er kaufte sich eine Limonade und hielt sich 90 Minuten daran fest. Aus dem Hintergrund hat dann Helmut Rahn geschossen, Deutschland war Fußball-Weltmeister, der Bub fand in Fritz Walter ein Idol und sowieso: Fußball war fortan sein Ding.

Dietmar Hopp begann danach – gegen den Willen der Frau Mama – bei der TSG Hoffenheim Fußball zu spielen, er kam schon mit 17 Jahren in die erste Mannschaft, und er spielte auch noch bei der TSG Hoffenheim, als er in Karlsruhe schon studierte.

Dietmar Hopp: der Sportliebhaber.

Gesicht der Rhein-Neckar-Region

Der Mehrheitseigner des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim wird am Sonntag 80 Jahre alt. Der Geburtstag wird anders ablaufen als gedacht. „Meine Frau und ich wollten mit unseren Kindern und Enkeln über ein verlängertes Wochenende nach Terre Blanche in Südfrankreich fahren, um in kleiner Runde den 80. zu feiern“, erzählte er diese Woche. „Daraus wird nun nichts, aber wir wohnen, durch eine Wiese getrennt, in der Nachbarschaft mit den Enkeln, so dass wir uns wenigstens sehen und zuwinken können.“

Hopp ist ein Gesicht der Metropolregion Rhein-Neckar. Der Mitbegründer des Software-Riesen SAP rückte nach seinem Rückzug aus dem Unternehmen vor allem durch sein Engagement im Sport in den Blickpunkt. Er half den angeschlagenen Adlern Mannheim in den neunziger Jahren, er holte Golf-Idol Tiger Woods in den Golf-Club St. Leon-Rot, er hatte wohl ein Auge auf die Rhein-Neckar Löwen, als der Klub durch den Rückzug von Sponsor Jesper Nielsen in Turbulenzen geriet und vor allem: Dank seiner kräftigen Anschubhilfe und mit Hilfe eines gewissen Ralf Rangnick spielt die TSG 1899 schon seit 2008 in der Fußball-Bundesliga, gab gar ein Gastspiel in der Champions League.

Engagement begann in der A-Klasse

Als er begann, in den Verein zu investieren, spielte Hoffenheim in der A-Klasse. Schon früh hat er sich gegen einen Vergleich mit Roman Abramowitsch, den Chelsea-Förderer, gewehrt, ihm ging es immer auch um die Förderung der Jugend. Bei Dietmar Hopp müssen alle erst einmal auf die Bank: auf die Schulbank.

Ihn zum Inbegriff des Turbo-Fußball-Kapitalismus zu machen, ist verkehrt, ja: ein Irrweg. Auch wenn er zwischen 2006 und 2011 rund 230 Millionen in und ums Hoffenheimer Team investierte, zudem die Infrastruktur bereitstellte. Es verletzt den Menschen, Macher und Motor. Der tiefste Tiefpunkt war erreicht, als das Bundesliga-Spiel der TSG 1899 Hoffenheim und des FC Bayern München in der Sinsheimer Arena im Februar wegen Hassplakaten vor dem Abbruch stand. Ein Bild, das bleibt: wie Dietmar Hopp zusammen mit Karl-Heinz Rummenigge und den Spielern beider Mannschaften nach dem Match vor der Hoffenheimer Fankurve steht. „Ich will keine Sonderbehandlung. Ich will einfach als normaler Mensch behandelt werden“, sagte er kürzlich. Mit ihm die Friedenspfeife zu rauchen, haben die Ultras nach einem kurzen ZDF-Interview Hopps abgelehnt.

Dietmar Hopp hat ein Fußball-Märchen geschrieben, die Rolle des bösen Wolfs mögen bitteschön andere übernehmen. Wenn es denn sein muss.

Zur Sache

Dietmar Hopp, Diplom-Ingenieur der Nachrichtentechnik, gründete 1972 mit vier Mitstreitern das Softwareunternehmen Systemanalyse und Programmentwicklung – SAP. Der Software-Vordenker war von 1988 bis 1998 Vorstandsvorsitzender der Weltfirma, später war er bis 2003 Aufsichtsratsboss des heute drittgrößten börsennotierten Software-Unternehmens der Welt.

„Die erste Zeit war eine harte Zeit. Aber es hat sich gelohnt“, sagte Hopp einmal in einem RHEINPFALZ-Gespräch. Die Dietmar-Hopp-Stiftung „Anpfiff ins Leben“ hat nach eigenen Angaben seit ihrer Gründung 1995 rund 800 Millionen Euro ausgeschüttet. Sie fördert Projekte im Sport, in Medizin, Soziales und in der Bildung. Ein Schwerpunkt ist der Jugendsport, ein anderer Krebsforschung und Kinderheilkunde. Hopp hat früh auf die Biotechnologie gesetzt. Er ist Mehrheitseigner des Pharmaunternehmens CureVac. Dieses arbeitet in Tübingen an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Im Frühsommer soll eine klinische Studie beginnen.

Bei der Eröffnung der „Klima-Arena“ neben dem Fußballstadion in Sinsheim im Oktober war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel da. Mit Hoffenheim treibt Hopp zahlreiche Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekte voran. dpa/öpf