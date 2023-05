Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Marvin Pourié ist mit dem Karlsruher SC und Eintracht Braunschweig aufgestiegen. Er war Drittliga-Torschützenkönig. Doch ihm eilt nicht der beste Ruf voraus. Was er zu den Urteilen über ihn sagt, was von seinen Jugendtagen beim FC Liverpool hängen geblieben ist und wie er seine Rolle als Stürmer interpretiert, hat er der RHEINPFALZ erzählt.

Hereingabe von der rechten Seite, flach in die Mitte. Marvin Pourié läuft in Richtung des ersten Pfostens, kommt einen Hauch vor seinem Gegenspieler an den Ball und bugsiert