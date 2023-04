Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vier Tore in den letzten neun Minuten, zwei davon in der Nachspielzeit – das 2:2 (0:0) zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Werder Bremen hatte eine aufregende Schlussphase. Ein Team ging es am Samstag mit dem Unentschieden wesentlich besser.

Die Mainzer blieben nun schon im achten Spiel in Folge ungeschlagen, Werder Bremen wartet seit fünf Partien auf einen Sieg – und dennoch war der Aufsteiger nach dem verrückten Ende obenauf.

Zweimal