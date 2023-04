Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern muss vorerst auf den gesperrten Torwart Avdo Spahic verzichten. Im Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den Vorletzten, den MSV Duisburg, steht Matheo Raab zwischen den Pfosten.

Der 21-Jährige kam am Sonntag zu seinem Debüt in einem Profiligaspiel, als Spahic beim Derby beim 1. FC Saarbrücken (1:1) in der 69. Minute Rot sah. Schiedsrichter Martin Petersen urteilte: Handspiel